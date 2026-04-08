日月潭文武廟張德林：盼兩岸宗教交流融冰

日月潭文武廟董事長張德林。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月9日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文7日赴中國大陸訪問，展開為6天的國共交流。日月潭文武廟董事長張德林接受中評社訪問表示，這次國共除了交流之外，兩黨領導人有望會面，站在宗教界以及觀光旅遊業的立場，期盼能替兩岸關係帶來融冰的契機，並在宗教交流與觀光旅遊互動方面回溫。



針對鄭麗文4月7日至12日赴大陸訪問，張德林指出，對於以觀光發展為命脈的日月潭地區而言，他非常期盼此次國共交流，能夠促兩岸能恢復過去頻繁的相互往來，這不只是為了提升台灣觀光業者的經濟收益，也是他身為宗教界一分子的寄望。



張德林提到，南投與杭州長期建立深厚淵源，南投日月潭與杭州西湖早年締結為姊妹湖泊，雙方每年定期舉辦“兩湖論壇”，過去曾大幅帶動陸客到訪南投的觀光效應，創造可觀的經濟產值。



在宗教文化層面，張德林說，南投與杭州兩地的連結更是緊密，位於杭州西湖的岳王廟，是紀念民族英雄岳飛的莊嚴祠墓；而日月潭文武廟，也主祀關聖帝君與岳武穆王（岳飛）。基於共同的信仰與尊崇，日月潭文武廟與西湖岳王廟於2012年締結為友好廟宇，成為兩岸宗教文化交流的重要象徵。



張德林強調，兩岸人民同宗同源，供奉祭拜的神明也完全一致，過去幾十年來，文武廟與杭州及浙江省的多個宮廟一直保持著密切的互動與互訪，這種建立在共同信仰上的情誼彌足珍貴。



然而，他指出，過去南投與杭州所建立的交流默契，卻在近年來面臨了嚴峻挑戰，礙於民進黨執政在兩岸交流區塊的政策加嚴與限制，導致兩岸宗教與民間交流的次數銳減，許多原本與文武廟有密切聯繫的浙江省宮廟，這幾年的互動幾乎全面中斷，非常可惜！

