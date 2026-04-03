陳麗玲：鄭麗文透過孫中山連結兩岸情感

新黨發言人陳麗玲。（中評社 資料照） 中評社桃園4月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文8日上午在南京拜謁中山陵後發表談話數度哽咽，強調希望此行能種下和平的種子。新黨發言人陳麗玲接受中評社訪問表示，鄭麗文這次能從中山陵當成訪陸起點是很好的開始，因為兩岸都非常推崇孫中山，透過孫中山來連結兩岸的情感，為兩岸和平搭起橋樑。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。曾任桃園縣政府環保局長、農業局長、觀光行銷局長、中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長。陳麗玲與鄭麗文是台大法律系同班同學。



陳麗玲強調，鄭麗文訪陸行第一站就到南京中山陵謁陵，藉由歷史宏觀的角度，透過孫中山在兩岸人民心中的崇高地位，來連結兩岸情感，為兩岸和平搭起橋樑，希望未來不管自認是所謂的台灣人、大陸人或中國人，每個人生活都能過得越來越好，也讓台灣未來有機會可以共享大陸進步發展的紅利。



她說，鄭麗文在中山陵談話不只提到“中華民國”，也提到“三民主義”和“五權憲法”，主要指的就是1912年的“中華民國”，這和民進黨口中的“中華民國”有很大的差別。因為在民進黨眼中的“中華民國”就衹有台灣，在台灣之外的通通都不是“中華民國”。



陳麗玲提到，她過去曾到過大陸許多歷史展館參觀，不管是瀋陽的“九·一八”歷史博物館、山東的台兒莊大戰紀念館，甚至是上海和北京的展館當中，許多歷史文件上面寫的都還是“中華民國”。這就證明大陸願意正視歷史，衹有民進黨想扭曲歷史。



陳麗玲指出，兩岸在1949年國共內戰之後分治，但不管是中華人民共和國或“中華民國”都是“一中憲法”，所以兩岸現在本來就是處於“一國兩制”的狀態。而所謂的“一國”就是“一個中國”，“兩制”就是“兩種制度”，大陸實行的是中國特色社會主義制度，台灣實行的是“中華民國”的民主制度，這也是兩岸目前的現實情況。

