用沈伯洋打蔣萬安？高忠德：沒效且風險太高

無黨籍高雄市議員高忠德。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）民進黨2026台北市長人選難產，綠委沈伯洋出戰近日成話題，不過民進黨選對會7日召開會議後仍尚未有結論。親綠的無黨籍高雄市議員高忠德向中評社表示，沈伯洋若代表參選台北市長，民進黨台北市議員恐怕要掉5席（原21席），就算要猛攻蔣萬安，恐沒有效果，因為藍營支持者對蔣期待太高，這樣風險太大。



高忠德，1972年生，高雄人，無黨籍高雄市議員，加入民進黨高雄市議會黨團運作，選區是高雄市的山地原住民選區。



民進黨台北市長人選遲未定案，原先傳出可能徵召不分區“立委”沈伯洋，不過民進黨選對會7日召開會議後仍尚未有結論。



台北市議會席次共61席，在2022年選後是國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。這屆因轉任“立委”、因案解職、病逝等因素，導致缺額高達8席，藍綠新人競爭激烈。



針對沈伯洋若代表民進黨參選台北市長的利弊得失，高忠德表示，沒有利，只有弊，因為若以民進黨“立委”最優秀的前十名來講，沈伯洋還擠不進去，只是因為在藍綠高度對抗裡面，因為有看到聲量而被看到。



高忠德認為，若由沈伯洋出戰台北市長，民進黨在台北可能要掉5席的市議員。相信民進黨中央應該也看的到這部分。



高忠德表示，以台北市長選戰來說，目前來講怎麼對決，民進黨都在輸的狀況下，怎麼去穩定議員席次，甚至，少輸就是贏。站在這個角度上來講，若“行政院副院長”鄭麗君不願意的話，甚至“行政院長”卓榮泰也可考慮來選。