專論：鄭麗文訪陸第三天　台灣氛圍變了

鄭麗文8日在南京中山陵博愛廣場發表談話（中評社 海涵攝） 中評社台北4月9日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪陸，遭到綠營吹毛求疵的嚴厲抨擊，從搭什麼飛機、說什麼話皆不放過。綠營出拳亮刀，卻解決不了不交流就可能要交戰的難題。台中市長盧秀燕昨日首度發言肯定國共交流、支持習鄭會，自然是看到了台灣主流民意在動了。



民進黨對鄭麗文訪陸，從搭上海航空赴陸開始，每天都有新的批抨。鄭麗文赴南京中山陵拜謁孫中山，台官方抨擊她，“用遮遮掩掩的方式提起中華民國，並且呼應中共歷史敘事，令人遺憾。”試想，鄭麗文訪陸若沒提“中華民國”，那肯定更要迎來核彈級的狂轟亂炸。總的說，她不論做什麼、說什麼，綠營都會挑她的刺。民進黨就是不願見到國共交流，變成“抗中”破口。



各界對鄭麗文訪陸的解讀很多，用最普羅大眾的語言來講，就衹有一句“不要戰爭”。



現在的兩岸關係，和戰只在一線之間。民進黨“抗中保台”、拒交流、不斷踩“法理台獨”紅線，走到最後，免不了就是決戰。民進黨也看到這點，持續擴張防務預算、對美軍購，建立防衛韌性，為那一日的到來做準備。



但台灣人願意戰爭嗎？美國《CNN》日前報導指出，“台灣已增加‘國防′開支、延長義務役役期，並增加軍事演習頻率，展現出抵抗可能入侵的決心。然而，在此同時，有些民眾卻在做不同的打算，正在準備‘逃離台灣′，將資產轉移到海外，或取得第二本護照。”這在台灣是一個公開的秘密，但台媒不會報導，官方也不會承認。



民進黨除了備戰，目前沒有解決兩岸僵局的方案。即使美國也是一中政策，國民黨講“憲法”架構下的九二共識，民進黨亦不願接受，綠執政下的兩岸關係已走入死胡同，不知何時會爆開。