關注：民進黨抗中牌對上和平牌　失著力點

面對鄭麗文訪陸，賴清德、民進黨一貫採取抹紅策略，但目前似乎沒有激起多大火花。（照：府方提供資料照） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）中國國民黨鄭麗文訪陸打出兩岸和平牌，民進黨仍一貫批評抹紅，但觀察社會氛圍似乎有些變化。民進黨“抗中牌”沒有過去響亮，抹紅的策略也還沒奏效。綠打“抗中牌”失色，首先是美伊戰爭讓大部分民眾反感、害怕；第二，綠營執政邁入第三個任期，但執政成績並不顯著，讓綠打“抗中牌”失去著力點。



美國與以色列對伊朗發動戰爭，至今已經進入第二個月，影響層面非常廣泛。戰爭第39天後，在美國總統特朗普宣佈與伊朗達成臨時停火協議，亞洲股市立刻大漲，可見民眾非常厭惡戰爭。加上中東戰火延燒，導致能源短缺石油上漲，許多民生用料都上漲，直接反映在民眾食衣住行上，民眾在生活中感受深刻。



之前幾份民調顯示，普遍呈現美國失去台灣民眾的信任。連“中研院”歐美所在3月11日公布“美國肖像”計劃的最新民調都顯示，有57.4%的受訪者傾向不同意美國是講信用的國家；有54.5%的受訪者傾向不相信美國的安全承諾。



美國最近在國際上作為，這讓一向打美國牌的民進黨也受到影響，選民對民進黨多少會產生質疑，民進黨批評國民黨“親中”，但民進黨一味親美，也不見得是好策略。



民進黨執政漸漸失去民心，可從台北市長提名遲未定案看得出來。



台北市到目前有一拼可能的人，竟然都不想參選，傳出連蔡英文都親自出馬兩度詢問“行政院副院長”鄭麗君，希望勸進鄭參選台北市長。熟知民進黨的媒體人吳子嘉還提及民進黨北市長提名暫緩，很可能是蘇貞昌出手，因蘇女兒、綠委蘇巧慧要參選新北市長，台北市長人選對蘇影響甚大，加上蔡英文親自出動勸進，暫緩提名很可能是擔心北部選情受影響的派系出手。



但如果連蔡、蘇都無法勸進鄭麗君，最後提名的人選，很可能就是獲得賴清德認可的不分區“立委”沈伯洋，民進黨在台北市這局選戰很可能陷入混戰。

