關注：鄭麗文宣示了國民黨主導和平的決心

鄭麗文8日在南京中山陵博愛廣場發表談話。（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文8日率團赴南京中山陵謁陵，並發表長篇談話。整體觀察，鄭麗文這次談話是希望透過一套完整歷史敘事與政治論述，對兩岸與台灣內部同時釋出明確訊號，而核心就在於明白宣示，國民黨將重新主導兩岸和平的決心。



歷來國民黨主席赴中山陵，都具有象徵性意義，多半強調與孫中山思想的連結，以及國共歷史淵源。但鄭麗文此次談話，明顯跳脫過往僅止於象徵層次的處理，從歷史脈絡出發，晚清、辛亥革命、日本殖民、國共內戰，再到當前兩岸分治的現況，將兩岸問題重新定位為歷史未竟之局。



在此脈絡下，鄭麗文特別強調台灣在歷史中的處境，從日據時期無法公開悼念孫中山，到知識份子透過文化與政治運動追求民族解放，呈現出台灣長期處於外力壓迫與內部動盪交錯下的角色，這樣的鋪陳，是在敘述台灣一直都是歷史洪流中的承受者位置。



更關鍵的是，鄭麗文並未將問題歸結於單一外部因素，而是同時點出中國近代的困境既來自帝國主義，也來自內部矛盾與分裂，這些視角，都會使她的論述在對大陸釋出善意的同時，仍保留台灣自身的歷史經驗與觀點，維持一定的自主性。



而在兩岸定位上，鄭麗文進一步提出僅是“制度差異”，不但肯定大陸近年發展成果，同時也強調台灣在民主、自由與法治上的制度優勢，定義了兩岸關係從來都是衹有制度路徑的競逐而已。



最特別的是，鄭麗文此次特別運用中山陵392階台階的象徵意涵，將三民主義、五權憲法與九二共識連結在同一套敘事中，這很大的目的是要將九二共識連結到是國民黨傳承孫中山思想的延伸。這種重新詮釋九二共識的方式，除了希望降低在民進黨長期執政下，灌輸給台灣民眾對九二共識的抗拒感，同時更要讓國民黨內更加認定九二共識的正當性，為後續推動兩岸對話鋪路。