鄭麗文：上海提供許多台灣民眾舞台與機會

國民黨主席鄭麗文8日晚間和上海市委書記陳吉寧會面。（國民黨提供） 中評社上海4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，8日晚上於黃浦江畔世界會客廳和中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧會面。鄭表示，上海提供了許多台灣民眾的舞台與機會，很多台商在此開創了不一樣的天地，看到兩岸許多勇敢、多元、充滿創意的年輕人，追尋實現他們的夢想。



鄭麗文說，希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾，提供他們更大的舞台，給他們更多底氣，在和平的環境中實現夢想。



鄭麗文強調，21年前她跟隨連戰主席的和平之旅第一次到上海，近20年前也來過上海一次，將近20年後重新來到上海，上海又是一番完全不同的風貌。她剛剛到美團見識到互聯網經濟，尤其是未來的低空經濟，非常精彩；之後參觀濱江工業區，看到上海把過去百年的工業，轉化成現在不一樣的人文風貌，非常親民。



鄭麗文指出，在參觀濱江工業區行程中，和很多在上海的台灣年輕人見面互動，每一個人的故事都不一樣，但都在上海找到了自己勇敢實現夢想的地方，充分展現出上海的多元、友善、豐富。



上海地位特殊，在兩岸交流上發揮了很多關鍵作用，鄭麗文說，1998年的辜汪會晤就是在上海，辜振甫老先生希望這個會談能夠一直持續下去，不一定每次都是他來談，兩岸和平發展的努力不能中斷。之後，上海和台北的“雙城論壇”也辦了十六屆，發揮了重大的功能與作用。她期盼透過這次訪問的機會，能擴大深化上海跟台灣之間各項交流。



鄭麗文提到，副主席蕭旭岑曾跟她說，陳吉寧曾因為台灣年輕人提出期待，專程到台灣一趟參加婚禮，這份心意特別難得，希望這份難得的心意，能繼續為兩岸和平累積與擴大彼此的善意跟互信。她期盼未來還有更多機會來感受上海，也希望未來很快能夠邀請各位到台灣、到台北。

