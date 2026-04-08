曲兆祥：鄭麗文演說從日殖民台灣切入非常好

中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，中國國民黨主席鄭麗文赴陸訪問期間，在南京中山陵演說，從日本殖民台灣切入的角度可以說非常得好，一方面回擊賴清德日前主張的“國民黨對待台灣人民比日本殖民還差”，一方面也詮釋70年代台灣人民對於台灣與大陸關係的看法。



曲兆祥說，鄭麗文也以九二共識將兩岸關係定位為內部關係。鄭麗文對中國大陸、台灣、日本的新詮釋，也讓日本沒有再借題發揮的空間。



中國國民黨主席鄭麗文7日至12日率團訪問大陸。8日赴南京中山陵拜謁。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，鄭麗文在南京已說出兩岸“芝麻開門”的密語，也就是“九二共識、反對台獨”的政治基礎依舊歷久彌新，是兩岸關係的定海神針”；而中共中央台辦主任宋濤也回應“堅持九二共識、反對台獨是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針”。大陸很清楚是講給賴清德聽，也是講給美國、全世界聽，在台灣問題上，什麼東西是和平的基礎，其他國家別再指控大陸會對台動武。



曲兆祥指出，台灣內部的輿論可能短期內不會接受鄭麗文的主張，功效不會立刻出現，但會隨著後續的台灣發展環境是否平穩而改變，也就是當其他國家改變美國所謂的2027大陸武力攻台論述後，台灣人民的態度才會有所改變。



曲兆祥認為，不過，鄭麗文替國民黨以新角度切入兩岸關係、沒有切割九二共識，國民黨政府當年收復台灣、台灣已回歸，只是因為國共過去的恩怨才使兩岸分隔，但實質內容仍有待國民黨後續返台後補起來，否則民進黨一定會扭曲、帶風向。