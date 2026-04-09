綠北市長提名　點到第5人英系徐國勇

民進黨秘書長徐國勇。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／民進黨2026台北市長人選遲未定案，傳出民進黨選對會7日開會，可望徵召“立委”沈伯洋出戰台北市，但開會結果無結論，會中討論的人選包括“行政院副院長”鄭麗君、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委范雲。媒體報導，會議中還有討論到“神秘第五人”，也就是隸屬英系的民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇。



民進黨這次選對會，歷經兩個小時討論，聚焦台北市及桃園市長人選，桃園市長部分，相對單純，將提名“法務部次長”黃世杰，但因黃業務尚待交接並完成辭職程序，預計5月初提名。



備受關注的台北市長部分，討論激烈，共有4位人選被提及，大多聚焦沈伯洋，有與會者認為，沈的“仇恨值”高，是被部分媒體塑造出來的，但也有人對沈伯洋要重新翻轉已被既定的人設，在這麼短的時間是否能夠成功，也頗有疑慮。



根據《ETtoday新聞雲》報導，其實民進黨7日的選對會中還有討論到“神秘第五人”，也就是隸屬英系的秘書長、選對會共同召集人徐國勇。據指出，在討論台北市長人選時，徐國勇一開始詢問，那4月15日提名沈伯洋，並講了2、3次，但都沒人回應。接著莊瑞雄先點名徐國勇，說他要選也可以講，還稱若徐要選，自己就去跟記者說。



報導指出，“正國會”陳茂松隨即幫腔，要徐國勇說自己要不要選，徐國勇當下並無特別回應，在大家討論完關於台北市的意見後，隸屬新系的選對會共同召集人邱義仁也問，“阿勇，你有要選嗎？”此時徐國勇依舊笑而不答，未正面回應。最後邱義仁總結，台北畢竟重中之重，蔣萬安更可能挑戰“總統”，人選應該慎重，宜緩不宜急，不應該為了提名而提名。