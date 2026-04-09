侯漢廷析鄭麗文中山陵演說　3核心打綠歪論

國民黨主席鄭麗文8日率領國民黨大陸訪問團至南京中山陵並發表談話。（中評社 資料照) 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文8日率領大陸訪問團至南京中山陵，在發表談話時更數度哽咽，也希望種下和平的種子，讓每一個人、後代的子孫都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌的追尋屬於自己人生的夢想。新黨台北市議員侯漢廷分析指出，鄭麗文在南京中山陵的演講，不僅是一場致敬，更是對當前綠營歪論的強力反擊，其論述核心可歸納為3大重點。



鄭麗文昨發表談話時數度哽咽，除了詳述總理孫中山先生理念在台灣的傳承，也以中山陵392階台階，強調象徵三民主義及兩岸和解交流對話的“九二共識”。



針對鄭麗文的談話，侯漢廷8日在臉書發文提出三點看法，第一，在對岸挺直“中華民國”的脊梁：鄭麗文無懼外界眼光，清晰喊出“中華民國”與“民國115年”，並重申三民主義與五權“憲法”，建設台澎金馬與民主自由，這不僅展現了捍衛“中華民國”的風骨，更直接打臉綠營長期唱衰國民黨不敢表態的謊言，事實證明，唯有國民黨能在大陸土地上，實踐有尊嚴的對等交流。



第二，還原台灣先烈與中國革命的血脈連結：演講特別提及蔣渭水等台灣先輩對國父的崇敬，戳破綠營企圖“去中國化”、切割兩岸歷史脈絡的政治操弄，此舉有力地論證了那些背棄歷史傳承、試圖斷絕文化根脈的勢力，才是真正背叛台灣先烈精神的人。



第三點，將歷史悲劇置於正確的歷史時空：唯有正視時代悲劇的根源，並追求兩岸中國人的團結與和平，才能確保悲劇不再重演。



最後，侯漢廷指出，面對鄭麗文的風骨，民進黨依舊冷嘲熱諷。然而，一個在台灣內部都不愛“中華民國”、且沒本事與對岸溝通的政黨，究竟有什麼資格去質疑一個捍衛“國家”尊嚴的先行者？這場演講，不僅是向“國父”致敬，更是對台灣歷史真相的強力捍衛。