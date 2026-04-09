郭正亮評鄭麗文中山陵演講厲害　經典1段話

國民黨主席鄭麗文8日在中山陵博愛廣場發表談話。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文8日前往南京中山陵謁陵，在會後致詞時，她談到台灣人在孫中山逝世時，因為仍受到日本帝國主義殖民統治，必須躲躲藏藏紀念國父，多次講到哽咽。對此，前“立委”郭正亮8日在政論節目指出，鄭麗文演講中，“在大陸哭孫中山之死是天經地義，在台灣哭孫中山之死卻要躲躲藏藏”這段話尤為經典，她就是要用這種方式，來對照出賴清德“背叛先民的歷史”。



鄭麗文8日前往南京中山陵謁陵，外界關注她如何表達“中華民國”。鄭麗文在祭文開頭便提到“民國115年”，稱“寶島神州”；會後致詞時提到孫中山創建“中華民國”。此外，鄭特別提到了228事件、白色恐怖，是國共內鬥陰影造成，而兩岸之間難以癒合的傷口則是日本帝國主義所致。



“我覺得鄭麗文的演講真的是很厲害”，郭正亮8日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，鄭麗文這次的中山陵演講，是第1次有國民黨籍人士在該地演講，而且是用台灣人的感受在說，如她提到，蔣渭水親自撰寫《台灣明報》社論“哭望天涯弔偉人—唉！孫先生死矣”。且在這之中，“在大陸哭孫中山之死是天經地義，在台灣哭孫中山之死卻要躲躲藏藏”尤為經典。



郭正亮認為，鄭麗文就是要用這種方式，來對照出賴清德“背叛先民的歷史”，在過去，國民黨都沒有類似的角度，多是在描述國共間分分合合的歷史。而這次鄭麗文是以台灣民眾的角度來看，這和過去滿不一樣的，也會是個大加分。