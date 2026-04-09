袁健生陪同鄭麗文訪陸　黃介正：一著好棋

中國國民黨中央評議會主席團主席袁健生。（中評社 資料照) 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文此行不僅有兩岸關係專家，也有藍營“知美派”代表人物之一的袁健生加入。退役中將帥化民認為，蘇起和袁健生是知美派，張榮恭和蕭旭岑是知中派，鄭麗文的態度就是中國大陸和美國的關係都一樣重要。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正也認為，這次袁健生被邀請是一著好棋！



袁健生曾任駐美代表、“國安會”祕書長。台美1979年斷交後，他在駐美代表處曾擔任“國會”組長。擔任“國會”組長12年，深耕華府。在扁政府時期，連戰2005年進行的和平之旅返台後，袁健生那時擔任國親兩黨的駐美代表，他立即向美國務院與白宮國安會提供精確簡報，供美國總統布什與大陸領導人胡錦濤通話時參考。



黃介正8日在《中天辣晚報》表示，袁健生長期擔任駐美外交官，在美國國會建立了深厚的聯絡基礎，能夠遠遠就叫出對方姓名，連前“外交部長”錢復對其也讚譽有加。黃介正指出，此次袁健生受邀同行，在外交布局上具有相當的戰略意義。



黃介正進一步分析，鄭麗文完成訪陸行程後，若後續訪美時袁健生再度陪同，或袁健生隨即返回華盛頓，都能發揮相當的外交功能。他認為，鄭麗文此行帶同兩位曾任“國家安全會議”秘書長的“知美派”人士，基本上是一種“保底”安排，至少向外界傳達了一個平衡的訊號。



帥化民也指出，袁健生以前是海軍武官，很早就投入華盛頓，下的功夫超過大家想像，有些議員是當助理時就認識了。袁曾規定大使館的人中午都要去美國國會建立感情，因為中美斷交後完全要靠人脈進行外交工作。



帥化民認為，這次的名單很好，蘇起和袁健生是知美派，張榮恭和蕭旭岑是知中派，鄭麗文的態度就是中國大陸和美國的關係都一樣重要。



本次隨行的有國民黨副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，國民黨智庫副董事長李鴻源、國民黨中評會主席團主席蘇起、袁健生、國民黨主席特別顧問李德維、國民黨文傳會主委尹乃菁、國民黨大陸部主任張雅屏、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國民黨國際事務部主任董佳瑜、國民黨中央黨務顧問雷宏毅 。