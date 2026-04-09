沈伯洋出戰北市　郭正亮：藍多2、3席議員

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／2026年九合一選舉，各界傳聞民進黨可能徵召“立委”沈伯洋角逐台北市長大位。不過，前“立委”郭正亮分析，倘若民進黨最終真派沈伯洋出戰，國民黨不但有望多2至3席市議員，民進黨新北市長參選人蘇巧慧更可能因此受害。



郭正亮8日在節目《綠也掀桌》中指出，民進黨內部不斷有人在拱沈伯洋參選台北市長，但這些聲音都不是真正在台北市打選戰的人。但假設黨內真的最後找不到合適人選，那徵召沈伯洋出線，挑戰現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安的機率最大。



郭正亮表示，不論沈伯洋最終是否參選，民進黨在台北市皆會以“大輸、輸最多”收場。另外，沈伯洋一直以來都在抹紅他人，此舉能夠在深綠博得掌聲，然而一旦打起選戰，便可能在選舉過程中不斷犯錯。因此，如果沈伯洋真的出線，國民黨甚至有望多得2至3席市議員。



郭正亮分析，賴清德心目中最佳人選是“行政院副院長”鄭麗君，但她並無參選意願。民進黨“立委”吳思瑤比沈伯洋更合適但不敢選。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農能見度低，很多綠營市議員民調都比他高。民進黨秘書長徐國勇意願不高，“行政院長”卓榮泰也必須扛著“內閣”。



郭正亮認為，假設民進黨最終仍派沈伯洋參選，那便意味著他們已經放棄北台灣，“沈伯洋最大功能就是害到蘇巧慧”。此外，郭強調，沈伯洋參選很可能會導致民進黨2026大掉票，“不要低估沈伯洋製造壞新聞的能力”。

