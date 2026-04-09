管碧玲PO海面態勢圖　馬文君質疑洩漏機密

台海委會主委管碧玲6日在臉書將“海面態勢圖”直接PO上網。（照片：管碧玲臉書） 中評社台北4月9日電／台“海委會主委”管碧玲6日公布，6艘大陸軍艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。對此，國民黨籍“立委”馬文君8日在臉書發文痛批，管碧玲此舉等同將海軍監控能力，部署節奏，及掌握各項軍情，底牌攤在解放軍前，“這不是洩密，那什麼才是洩密！”



馬文君質疑，管碧玲在社群公開海面態勢圖，大剌剌洩漏海事機密，至今仍看不到“行政院”、“國防部”有任何處置與說法，是不是對“國防”、對“國安”完全不在意？如果政府連最基本的機密管理都做不到，如何讓軍方在第一線安心備戰，又如何讓人民相信，這個政府真的將“國安”放在心上？



馬文君表示，管碧玲日前在臉書發文，將海軍監控周邊海域的“海面態勢圖”直接公開，清楚標示4月6日台灣海域周邊的解放軍船艦位置。



馬文君痛批，管碧玲身為“海委會主委”，將海域監控的機敏資訊直接PO上網，作為政治操作、批評在野黨的談資素材，這不是“不小心”，這是刻意洩密！“請問管主委，這樣的行為，是不是等同將海軍監控能力、部署節奏，及我們所掌握的各項軍情、底牌攤在解放軍面前？”



馬文君不滿指出，民進黨政府在先前各項軍購、“國防”議題，時不時就對她抹紅，近日又爆出檢調要重辦藍委徐巧芯先前被告發的“洩密案”。諷刺的是，民進黨過去動輒指控在野黨洩密、危害“國安”，從屢屢爆發的“共諜”案，層級從府、“國安會”、“外交部”、再到民進黨中央，沒看到“賴政府”有具體檢討作為。