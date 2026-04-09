蔡英文勸進鄭麗君選台北市長？蔡辦否認

蔡英文(左)2010年競選新北市長時，鄭麗君(右)任競選辦公室發言人。(中評社 資料照) 綠委王世堅受訪。（中評社 資料照) 中評社台北4月9日電／民進黨台北市長人選，傳出蔡英文勸進“行政院副院長”鄭麗君，民進黨中常委“立委”王世堅昨天受訪時表示，蔡英文親自出馬的話，鄭麗君一定會非常慎重地考慮，是往正面的發展；不過蔡英文辦公室否認有相關行程與勸進鄭麗君一事。



民進黨7日上午召開選對會，民進黨發言人吳崢會後轉述，台北市則有幾位有力候選人，選對會還在就各候選人特質、競爭力討論，拍板時程還未確定，但希望儘速。據瞭解，當天會中討論台北市長人選仍有“行政院副院長”鄭麗君，以及綠委沈伯洋、范雲、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農4人。



根據《中時新聞網》報導，針對民進黨籍“立委”沈伯洋是目前呼聲最高的台北市長人選，因此希望能一改“抗中保台”的人設，王世堅表示，他不方便評論。因為願不願意改人設，這是在於自己的選擇，如果人設就是如此，而且是正確的方向的話，那何必改呢？所以“做自己，才是來從政、最高的理想”；是什麼樣的人，就要前後一致、表裡如一，讓選民來做決定。不是人設是A，改向B就能獲取A跟B的大集合。



王世堅表示，沈伯洋有非常多的優點，應該就是說堅持自己的人設應該會是自己才對。



王世堅也說，這幾屆首都選市長的選舉，提名都到6、7月，甚至更晚一點。比方說4年前，陳時中部長提名晚到大概7月，所以也不必那麼急。尤其是黨內有這麼多優秀的人選，大家更集思廣益，那全力“勸君”，才能讓最強的人選出來。暫緩也是好事，表示人才濟濟。