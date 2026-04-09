李貞秀爭議　柯：做得好不好大家看也知道

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀近期頻失言，引發民眾黨基層不滿，傳出中評會將開鍘祭出除名處分。面對媒體追問怎麼處理李貞秀？民眾黨創黨主席柯文哲9日話說得保守，他表示，李貞秀做得好不好，其實大家都看也知道，但是凡事都要人情世故義理，去留問題給李一點時間準備。



李貞秀近期頻頻失言爭議，引爆民眾黨基層不滿，創黨元老之一的蔡壁如更是表態“快刀斬亂麻”，外傳民眾黨中評會將對李貞秀開鍘除名，而原定9日召開也因故延後至13日下午召開。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“讓新北更有型 競選形象影片公布”記者會，創黨主席柯文哲、新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷出席。



柯文哲表示，李貞秀的事情已經鬧太久了，他再聲明一遍，2024年民眾黨提名不分區“立委”時，給這些新住民保留一席的席位，當時的想法很簡單，民眾黨倡議多元開放的政治價值，讓這些加上家庭小孩超過百萬人的新住民，無論是陸配或外配在“立法院”有一個代言人，這邏輯是對的，他還是希望台灣是一個共榮的社會。



柯文哲說，但是在“立法院”還是要看個人的表現，還是要經過社會檢驗，這沒有辦法另外評論。至於李貞秀的表現，民眾黨現任8席“立委”中，雖然不少博士學位、大學教授，其實就只是升斗小民、一個普通小老百姓，他也認為沒有什麼不對，因為民意代表本來就是要有社會各個階層各個族群的代表，



柯文哲感嘆道，只是我們低估了一件事情，台灣這種惡劣的政治環境，常常不是三頭六臂、超強的EQ、IQ實在是沒有辦法應付。李貞秀的去留問題，大家不要逼李，給李一點時間去準備。



柯文哲指出，中評會本來今天要開會，他剛剛才知道今天沒有開會是因為有中評委到海外了，所以確定是下周一開會，民眾黨很努力在建立制度，中評會既然是一個獨立審議的機構，就應該給獨立的空間去運作。