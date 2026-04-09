新竹縣長最新民調　徐欣瑩領先鄭朝方

2026年新竹縣長選舉民調，藍委徐欣瑩以36.6％的支持度，暫時領先竹北市長鄭朝方的30.8％。(圖:年代民調中心) 身為現任竹北市長的鄭朝方，在最大票倉竹北市獲得42.5%的支持度，勝過徐欣瑩的32.2%。(圖:年代民調中心) 中評社台北4月9日電／2026年新竹縣長選戰未明，中國國民黨已提名“立委”徐欣瑩參選，民進黨陷入膠著，原本被點名的竹北市長鄭朝方傳出婉拒參選。根據年代民調中心最新調查，徐欣瑩以36.6%的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8%，綠營由誰出戰仍待討論。



年代民調中心於4月6日至7日，針對新竹縣20歲以上民眾的最新調查，若年底縣長選舉由國民黨徐欣瑩對決民進黨鄭朝方，徐欣瑩獲得36.6%的支持度，領先鄭朝方的30.8%，另有4.2%表示不投票或投廢票，而高達28.3%的選民“不知道或尚未決定”。



在“看好度”方面，差距則進一步拉大。有42.3%的受訪者看好徐欣瑩當選，看好鄭朝方的比例為25.8%，另有31.8%尚未決定。



從民調的交叉分析中，可以觀察到新竹縣選情的幾大關鍵指標：



身為現任竹北市長的鄭朝方，在最大票倉竹北市獲得42.5%的絕對優勢支持，勝過徐欣瑩的32.2%。然而，徐欣瑩在傳統鄉鎮方面取得相對優勢，在竹東鎮以39.5%勝過鄭的22.9%，在湖口鄉更以44.0%壓制鄭的28.1%。這顯示選戰將是“竹北都會區”與“傳統城鄉”的板塊對撞。



在政黨傾向方面，台灣民眾黨支持者有47.4%表態支持徐欣瑩，僅28.8%支持鄭朝方，印證了地方政壇認為“藍白合”在新竹縣發威、對綠營形成挑戰的看法。不過，在“無政黨傾向”的中立選民中，鄭朝方以24.8%微幅領先徐欣瑩的17.2%，但此族群有高達51.1%尚未決定，將是未來雙方兵家必爭之地。

