藍白新北何時民調　黃國昌：談都還沒談

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 左起，新北市議員陳世軒、民眾黨主席黃國昌及創黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）“藍白合”在2026地方選舉中，嘉義市已透過民調方式成功整合，外界關注新北市相關民調進程，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日表示，他與中國國民黨新北市長參選人李四川溝通順暢，但多是談市政，民調的時間等細節並不是卡在哪，而是連談都還沒談，若有進一步，他會盡快讓各界知道。



黃國昌強調，對民政黨來講，我們跟國民黨簽訂了政黨合作協議，就會說到做到。



2026地方選舉逐步接近，“藍白合”是主要方向，而在嘉義市長提名上已有成功的結果，民眾黨嘉義市長參選人張啟楷與國民黨嘉義市長參選人翁壽良7日共同宣布，民調由張啟楷勝出，成2026藍白合示範區。接下來，外界關注剩下的新北市、宜蘭市的提名作業。



民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“讓新北更有型 競選形象影片公布”記者會，創黨主席柯文哲、新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷出席。



黃國昌表示，我們與國民黨簽了政黨合作協議，也推出共同政見，所有事情都按照本來的規劃一步步往前走，到目前為止的發展，民眾黨說到做到。過程中雖然有很多見縫插針、有很多挑撥離間，但是到目前為止，我們正在一件一件兌現之前向台灣社會報告的事情。

