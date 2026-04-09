南投議員簡千翔退出民眾黨　批黨運作走鐘

南投縣議員簡千翔宣布退出台灣民眾黨。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍南投縣議員簡千翔今天召開退黨記者會，他指出，民眾黨自從創黨主席柯文哲陷入司法風暴後，整個政黨運作的理念就已偏離初衷，日趨模糊，甚至黨內運作制度“走鐘”（閩南語：變調），因人設事，與他的價值越來越遠，所以決定宣布，即刻退出台灣民眾黨。簡千翔原為民眾黨在南投唯一席議員，並曾擔任縣黨部主委，如今退黨，也宣告民眾黨在南投的民代歸零。



簡千翔8日晚間向媒體發出重大消息發布採訪通知，9日在服務處召開“退黨記者會”，他表示，5年前，到民眾黨中央黨部毛遂自廌，希望能為台灣做些事，也期待打破台灣兩黨對立的僵局，因此選擇加入新成立的“台灣民眾黨”。



簡千翔表示，他入黨後，自告奮勇，為民眾黨出錢、出力，使南投縣黨部從無到有，並擔任縣黨部主委4年，也代表民眾黨選上南投、名間區的縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。



簡千翔說，然而他懷著滿腔理想和熱血，義無反顧的投入民眾黨，但很遺憾，這個政黨的理念最近已日趨模糊，和他的價值漸行漸遠，因此決定退出民眾黨。



簡千翔解釋退黨原因，他指出，在他的認知，一個政黨應該要能貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學服務民眾。但目前黨內的運作模式，卻已“走鐘”到，經常“看人在辦事”。他直言，無法認同這樣的路線和作法。因此，自即刻起退出民眾黨，2026年底的地方議員選舉，也將以無黨籍競選連任。