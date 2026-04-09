美伊停火兩周　邱毅：是特朗普緩兵之計？

美伊宣布停火2周，邱毅說，伊朗難道沒懷疑，這是特朗普的緩兵之計嗎？（照片：邱毅臉書） 中評社台北4月9日電／美國和伊朗宣布停火2周展開談判，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 8日向美方喊話，美伊停火條款內容已十分明確，若以色列持續對黎巴嫩發動攻擊，將形同變相延續戰爭。前“立委”邱毅9日在臉書發文表示，伊朗難道沒懷疑，這是特朗普的緩兵之計嗎？



巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）以調停方身分宣布，伊朗與美國已達成“立即且全面”的停火協議，範圍涵蓋黎巴嫩及其他地區，並邀請各方代表團10日赴伊斯蘭馬巴德進行後續談判，伊朗也稱停火應包含黎巴嫩；以色列總理納坦雅胡聲明卻強調，“2周停火並不包含黎巴嫩。”



邱毅說，美伊戰爭突然峯迴路轉，宣布停火2周，在巴基斯坦將進行停戰協議談判。有趣的是，美伊雙方都宣稱自己贏了，是對方要求停火，並接受己方提出的停火條件。很多人的這種說法也沒錯，這仗再打下去，不但美伊以三輸，還會引發世界性經濟危機，所以還是以和為貴。上述說法他能接受，不過美國統特朗普和以色列總理納坦雅胡都說，停火協議不包含黎巴嫩，他就不能接受了。



邱毅表示，那不是代表停火後，以色列可以繼續攻擊黎巴嫩，若是演變成大屠殺，美伊還能談得成嗎？伊朗若同意了美國的停火協議範圍，不等於是出賣了盟友嗎？黎巴嫩真主黨一落單，以色列會放過他嗎？



邱毅指出，打仗是一鼓作氣，再而衰，三而竭，伊朗現在氣勢正盛，美伊的武器彈藥呈現不足，但兩周後情況可能就不同了，伊朗難道沒懷疑，這是特朗普的緩兵之計嗎？