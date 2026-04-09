柯文哲幫黃國昌站台好心情　撇官司陰霾

柯文哲走入記者會現場時，滿面笑容，心情不受官司影響。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日推出首支競選CF，邀來創黨主席柯文哲站台。柯有別於日前遭判17年有期徒刑的嚴肅，出席記者會時心情非常好，接受媒體聯訪環節，還與黃國昌互相打趣道“餵鯊魚時間，今天是你要餵鯊魚，還是我要餵鯊魚？哈哈哈”。



黃國昌也宣布，11日將在新北市三重區向日葵廣場舉辦造勢，希望支持者共同參與“新北誓師大會”。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“讓新北更有型 競選形象影片公布”記者會，創黨主席柯文哲、新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷出席。



黃國昌9日推出1分鐘的競選CF影片，全身運動勁裝的黃國昌騎著自行車在新北市街頭穿梭，並將自己參政歷程的重大事件剪輯進影片中，強調自己不是一個夢想家，而是一個執行者，困難會來，但他不會停，做下去就知道。黃國昌也向新北市民宣告，“台灣民眾黨新北隊，準備好了！”



黃國昌表示，這支影片不僅貫穿了新北的山海與城鄉，更象徵著民眾黨將把人民對於改變的期待，在2026年正式帶入新北市政府。未來將以最有效率的方式捲起衣袖、務實工作，並承諾帶領所有優秀的民眾黨市議員參選人挺進新北市議會，為市民發聲，全面讓新北變得更好、更有型。



柯文哲也賣力推薦黃國昌，他說，一路走來，看見了黃國昌的“變與不變”，變的是造型更加俐落、帥氣，不變的則是其強大的執行力與堅定的理想性。黃有深厚的法學專業，過去大可選擇依附執政黨享受優渥資源，但卻選擇走上一條艱苦且孤獨的第三勢力道路，始終站在掌權者的對立面，為居住正義與司法改革奔走。他也力薦黃國昌，具備美、日頂尖學府的留學經歷，擁有宏觀的國際視野。



柯文哲強調，儘管民眾黨是小黨，但絕對擁有最強的戰鬥力，而具備理想、執行力與國際觀的黃國昌，絕對是新北市長最佳的人選！