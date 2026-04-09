盧秀燕讚江啟臣記得姐姐的話　一定接棒成功

盧秀燕拉抬江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）台中市政府今天舉辦“甲埔大道”通車典禮，中國國民黨籍市長盧秀燕主持典禮，邀請協助爭取建設經費的同黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣一同見證。江致詞時引用盧秀燕常說的“路若會通，子孫才會成功”，肯定盧市府團隊的施政成果。盧秀燕則稱讚江是稱職的弟弟，姐姐說的話都有記起來，相信市長選舉一定也能接棒成功！



“甲埔大道”為台中市海線串聯大甲、大安、外埔的新建道路，總長度2.75公里，斥資新台幣16.5億元打造，為盧秀燕市府重大交通建設，9日舉辦通車典禮，盧秀燕親自主持，並邀請年底將代表藍營角逐下屆台中市長的江啟臣同台剪綵。



盧秀燕表示，甲埔大道是海線鄉親期盼數十年的道路，由於過去海線地區串接甲安埔地區主要仰賴甲后路，使得該路每逢尖峰時刻壅堵不堪，未來甲埔大道將扮演替代道路，可望舒緩海線的交通需求，將大幅改善大甲、外埔兩區的交通壅塞問題。



盧秀燕特別感謝江啟臣協助向“中央”爭取補助經費，投入新建甲埔大道，並安排江上台致詞。江啟臣特別引用盧秀燕常說的“開不了工的要開工、完不了工的要完工”，以及“路若會通，子孫才會成功”，肯定盧秀燕市府團隊的施政成果，他則再創一句“路若會通，經濟才能向前衝！”他也期待未來若有機會，將持續發展海線的各項建設，促進區域發展。



盧秀燕特別牽起江啟臣的手，盛讚江是稱職的弟弟，姐姐有需求，弟弟全力以赴，而且姐姐說的話都有聽進去、記起來，相信市長選舉一定也能接棒成功！