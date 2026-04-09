不滿黨內運作　南投議員簡千翔退出民眾黨

南投縣議員簡千翔9日宣佈退出民眾黨。（照片：簡千翔臉書） 中評社南投4月9日電／台灣民眾黨在南投縣唯一一席縣議員，也是民眾黨前南投縣黨部主委簡千翔9日宣布退黨，由於“不想讓黨中央措手不及”，8日專程北上告知秘書長周榆修自己的決定。9日發聲明指出，目前黨內的運作模式已經“走鐘”到看人在辦事，與他的路線出現巨大落差，因此宣布即刻起退出民眾黨，2026地方議員選舉將以無黨籍參選。



民進黨原有8席不分區“立委”，縣市議員14席。



簡千翔聲明全文如下：



五年前，我到民眾黨中央黨部毛遂自薦，希望能為“國家”、為地方盡一份心力。



畢業後，我到英國留學，十年間我打工、K書，終於在雪菲爾大學取得教育博士。在英國那段日子，英式民主在我內心是很大的啟蒙。也因此看到台灣政重惡鬥的內耗，很耽心台灣會因此失去國際競爭力。



我很希望自己能為台灣做些事，也期待能打破兩黨對立的僵局。也因此我選擇加入新成立的“台灣民眾黨”。



入黨後，我自告奮勇，為民眾黨出錢出力，使南投縣黨部從無到有。



我當了縣黨部主委四年，也代表民眾黨，選上南投、名間區的縣議員。成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。



懷著滿腔理想和熱血，我義無反顧地投入民眾黨。很遺憾地，這個政黨的理念日趨模糊，已和我的價值漸行漸遠，我因此決定退出民眾黨。



很多人會問，為什麼是現在離開？



在我的認知，政黨應該要能貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學，來服務民眾。但目前黨內的運作模式，卻已“走鐘”到，看人在辦事。



這樣的路線和作法，和我自己的主張，出現了很大落差。因此，我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨。2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選。



簡千翔

2026、0409