趙春山：習特會美有求於中方　一定談台灣

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）“習鄭會”10日落幕後，美國總統特朗普可望於5月中旬訪華。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社專訪分析，台灣議題一定會談，但在當前國際局勢下，美國反而在多個戰場面臨壓力，相對而言，美國較有求於中國大陸，雙方最可能維持“鬥而不破”的格局。



趙春山指出，台灣議題在習特會中必然會被提及，但雙方態度有所不同，特朗普方面可能希望談得愈少愈好，甚至不談；但中國大陸認為，美國是影響兩岸關係最大的外部力量，中國大陸領導人一定會提台灣問題。



趙春山，政治大學政治研究所博士，現任淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問。歷任亞太基金會董事長、遠景基金會董事長，政大東亞研究所長、俄羅斯研究所長、國際關係研究中心副主任等職。



趙春山向中評社說，在“習特會”前先舉行“習鄭會”，兩者之間具有一定關聯性，台灣議題將成為整體戰略布局的一環，但關鍵在於中美如何處理台灣問題，是把台灣當成談判的資產？還是變成談判的負債？



趙春山分析，習特會在台灣議題上，雙方將採取觀望與控管風險的策略，雙方基本立場不會讓步，但也不會因台灣問題而撕破臉。因在俄烏戰爭與中東局勢持續緊張下，美國不願再開闢新的衝突戰場，中國大陸則主張“兩岸問題由中國人自己解決”，因此最終局勢將維持“鬥而不破”。



他表示，特朗普過去對台灣議題的發言，比如媒體有報導說，特朗普可以幫中國大陸領導人處理蔡英文等話語，有時候聽聽就好，不必過度解讀，因美國政策仍以自身利益為優先，中國大陸領導人也不會照單全收美方要求。