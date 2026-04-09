藍擬徵召魏平政選彰縣長？謝衣鳯：基層反彈

謝衣鳯9日接受媒體人黃暐瀚專訪。(照:截自《POP撞新聞》直播畫面) 中評社台北4月9日電／中國國民黨彰化縣長人選難產，除了“立委”謝衣鳯、彰化縣前副縣長柯呈枋、彰化縣工策會總幹事洪榮章有意參選外，傳出黨中央有意直接徵召律師魏平政。日前黨中央調整人事，讓現任縣黨部主委謝衣鳯接任中央副秘書長，謝表明不接，會繼續爭取縣長提名。針對黨中央有意直接徵召律師魏平政，謝衣鳯今日受訪表示，希望繼續尋求大家共識，她認為突然空降魏平政，在基層當中確實有反對聲浪。



謝衣鳯9日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。被問及“如何解讀黨中央安排她接任副秘書長，並讓前‘立委’蕭景田接任彰化黨部主委？”謝衣鳯表示，尊重黨中央的安排，自己曾擔任國民黨“立法院”黨團書記長，也曾任中央黨部副秘書長，所以這次並非升任，而是回鍋。對她而言，黨務並非她最想從事的工作，她仍會全力爭取代表國民黨參選彰化縣長。



針對國民黨中央有意徵召魏平政參選？謝衣鳯表示，自己必須表達基層強烈不認同。此次傳出國民黨徵召魏平政參選，不僅地方黨部、基層支持者，就連中間選民也感到難以理解。



謝衣鳯說，她不會批評魏平政，因為對方是好人，但在此時點投入選戰，對他是否有利仍有疑問。此外，3位有意參選的人都在地方深耕已久，不能忽略人家過去的努力，未來一定要尋求大家共同支持才能勝選。



主持人詢問謝衣鳯對彰化縣長產生人選機制的建議。謝衣鳯說，國民黨初選方式多元，包括民調或七三制等，現在時間近了，她會持續尋求各方共識。她也提到，目前看來黨中央傾向徵召魏平政，而推薦魏的蕭景田又接任彰化黨部主委，黨中央應盡量減少分歧，才能團結爭取勝選。



謝衣鳯表示，確實有被黨內高層詢問參選是否經過家人同意，她也明確回應“當然需要繼續尋求家人的支持”，雖然現在他們不支持，不代表過去和未來都反對。謝衣鳯認為，黨內應該要關注的是自己是否已經準備好了，以及彰化縣民意。



謝衣鳳強調，她的民調從過去至今都高過其他表態參選者，自己身為身為政治人物，要對選民負責，她自認有能力繼續參選縣長且能勝選。