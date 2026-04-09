參訪上海洋山港　鄭麗文：想把和平帶回台灣

國民黨主席鄭麗文赴上海洋山港參訪。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文一行9日一早赴上海洋山港參訪，鄭麗文致詞時表示，今天面對這片遙闊的大海，我們的心胸都開闊了起來。在這裡，我們也抱著面向國際社會的胸懷，也希望能夠更自信的向國際社會宣示，兩岸一定會肩負起創造區域和平、維持穩定。如果可能的話，她帶給所有台灣親朋好友的禮物，就是和平。因為和平，可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。



鄭麗文表示，今天上海風和日麗來到洋山港，利用這個機會跟大家分享昨天參訪上海的感觸。飛機在星期二抵達上海的時候，我們在上空就鳥瞰了黃浦江畔整個上海市，雖然在上海停留的時間並不長，但是上海訴說太多太多的故事。



鄭麗文說，昨天晚上我們下榻的飯店(上海瑞金洲際酒店)，曾經是我們總裁蔣介石跟夫人宋美齡舉辦私人訂婚宴的地方。同樣一個地方，也曾經是毛主席裹著軍大衣住過一晚的地方。



鄭麗文表示，昨天我們去了黃浦江，黃浦江往北匯入長江，由吳淞口入海，在這個水道縱橫、海入百川、人文薈萃的地方，長出來上海這個繁花一般的大城市，萬紫千紅、千嬌百媚，讓人目不暇給。



鄭麗文指出，時間長河奔流不息，同樣在這裡，1842年的鴉片戰爭，這裡正是英國人攻進來的地方；1937年的淞滬會戰，國民政府在這裡英勇抵抗，與日軍整整打了三個月，死傷慘烈；後來，在國共內戰犧牲了數百萬人的性命之後，1949年，這裡又成了離別的港口，許多我們熟悉的長輩在這裡搭船，最後一眼望著故土，想記下故鄉最後的模樣。而他們很多人果然來不及回來。



鄭麗文說，同一塊土地，可以是怡人的，可以是殘酷的，可以是悲傷的。折戟沉沙，在這裡你會感受到歷史的沉沉重量，歷史的千言萬語。



鄭麗文表示，站在黃浦江畔，此刻的上海又變得如此繁華美麗，比起歷史上任何時刻都更美麗，讓人忍不住想讓如此的美好永遠駐留。而那些活在歷史不幸的時刻、倒下時只看到烽火和斷垣殘壁的人，會知道、敢相信幾十年後的黃浦江岸可以如此耀眼嗎?所以和平是有力量的，最有力量的。只要給和平足夠的時間，就可以讓一切都成為可能。



鄭麗文說，這讓她想起一次大戰著名的詩作，〈在法蘭德斯的戰場〉，她去過，那裡如今是那麼的寧靜安詳，安詳地讓人心碎。這首詩讓亡者說話：“才就幾天前／我們跟你們一樣活著／一樣看著日昇和日落／一樣愛人也被愛／而現在我們躺在法蘭德斯這片田野上／如果你們背棄了我們這些死者／我們必不得安眠（If you break faith with us who die，We shall not sleep.）”我們雖來不及給先人和平，但我們一定來得及給今天的人、以後的人和平。



鄭麗文表示，有人告訴過我，辜振甫先生曾跟他的家人說，比達成“九二共識”更重要的，是一定要讓每次會談不會是最後一次，都保證會有下一次，而這下一次不是非由他來談不可。辜先生把和平從雲端拉到現實，成為每一天努力增加彼此的理解和善意，不斷累積互信的工作。