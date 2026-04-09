李眉蓁：國民黨立場就是要和平　綠不要嗎？

國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，國民黨籍高雄市議員李眉蓁向中評社表示，她肯定鄭麗文展現積極、也讓台灣社會知道國民黨堅定的態度，要和平、不“台獨”。她也讚鄭麗文有傾聽地方，並做好六都整合。民進黨罵越兇，代表民進黨越緊張，因綠年底選情不好。



國民黨日前推出的影片“和平才能躺平”被罵翻是否有影響，李眉蓁表示，國民黨立場就是要和平，難道民進黨不要和平嗎？她反批，民進黨只會挑釁，卻做不出個所以然。



李眉蓁，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。現任國民黨籍高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。2020年曾代表國民黨參選高雄市長補選。



李眉蓁表示，鄭麗文上任後展現積極態度，馬上就做出訪陸的決定，對“國家安全”、兩岸和平，均作出積極的態度，也更加確定國民黨主要的認知方向。她說，總不能擔任主席後只是紙上談兵，不管怎樣，這都是一個前進，鄭麗文也講得很清楚，要和平、不“台獨”。



對於黨內是否起化學變化，李眉蓁表示，鄭麗文是新主席，給黨內大家看到的是很努力在整合，且不管當初是否有無支持鄭麗文，主席的態度就是“這一次一定要贏”，2026地方選舉、2028大選都要贏。



李眉蓁表示，國民黨今年在六都的提名都整合得很好，所以黨內大家對新主席開始表達肯定。新主席，很好的優點，就是不計前嫌、也會傾聽地方的意見，做出很好的整合。