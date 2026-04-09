不滿李遠　公視8審委聯名公開信請辭

公視8位審查委員今日突發布辭職信。（照：國民黨團提供） 台文化部長李遠。（中評社 資料照) 中評社台北4月9日電／《公視》第8屆董監事審查會8名在野黨推舉委員今天聯名致函“立法院長”韓國瑜，指控“文化部長”李遠不遵循《公共電視法》的立法精神，且依一己之見評估全部董監事候選人的適任性，導致明顯的審查障礙，因此他們認為難妥適遂行“立法院”託付的審查任務，所以一同辭去審查委員職務。



李遠，筆名小野，台灣作家、編劇，曾任中華電視公司總經理。其在中央電影公司期間參與台灣新浪潮電影運動。2018年9月，獲得爭取連任的台北市長柯文哲延攬擔任競選辦公室總幹事，於選後回任台北市文化基金會董事長。



《公視》第7屆董監事任期至今年5月19日屆滿，為使第8屆董事及監察人順利產生，“行政院”函請“立法院”籌組《公視》第8屆董事、監察人審查委員會，由各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。在野黨推薦的審查委員為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。



公視“監察委員”吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰等8人今日聯名寫下辭職信給韓國瑜。

