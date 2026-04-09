李貞秀質詢　劉世芳依然不回應眼神看向他處

李貞秀。（中評社 莊亦軒攝） 質詢過程中，劉世芳（右）全程眼神幾乎未看向李貞秀。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀資格爭議未解，李9日在“立法院”內政委員會質詢，首先點名“交通部次長”陳彥伯上台，問到蘇花公路安全提升計劃（蘇花安）年底能否發包，陳彥伯因不能發言僅能用雙目注視李貞秀並微微點頭。“內政部長”劉世芳除未回應李質詢外，眼神多次看向他處、不時抿嘴低頭看向手中資料，並且全程身體左右來回輕晃。



“立法院”內政委員會9日邀請“內政部長”劉世芳、“國土署長”蔡長展、“交通部次長”陳彥伯針對“加速落實人本交通環境－檢討永續提升人行安全計劃執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為”專題報告並備質詢。



內政委員會主席、中國國民黨籍“立委”廖先翔則在質詢結束後，特地詢問劉世芳、陳彥伯有無回應，雙方皆表示沒有回應後，廖先翔便請兩人回座。廖先祥總結，李貞秀委員今天探討的議題都非常重要。



李貞秀先點名“交通部次長”陳彥伯上台表示，昨天的質詢，包含院會的總質詢，執政黨所展現的傲慢，歷史會有紀錄，她不會再浪費政治口水。台下的綠委則豎起抗議李貞秀的手版。

