王淺秋：鄭麗文史觀獨一無二　走出自己路線

王淺秋表示，國民黨主席鄭麗文的表現已證明自己走出“鄭麗文路線”。（照片：王淺秋臉書） 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文8日在南京中山陵拜謁孫中山後的談話，引發各界熱議。資深媒體人王淺秋9日在臉書發文認為，這番演說讓外界看到鄭麗文論述力之強，從孫中山建立“中華民國”出發，以及台灣台灣民主化、大陸的快速發展，一直到“和平種子”期盼和平的民族感情訴求，王淺秋說，“我也真的看到獨一無二的鄭麗文史觀，真正走出自己的鄭麗文路線”。



王淺秋表示，鄭麗文訪陸，走的究竟是連戰路線還是馬英九路線？行程走了三天，“習鄭會”也即將登場，鄭麗文的表現已經證明了，自己走出“鄭麗文路線”，未來這路線將如何被寫入史冊，即將揭曉。



王淺秋說，鄭麗文頂著山大壓力，黨內外看衰聲，綠營行政單位、側翼磨刀霍霍，兩天下來尤其中山陵公開談話，陸委會只能詞窮的批評談“中華民國”“遮遮掩掩”，這番演說讓外界看到鄭麗文論述力之強，從孫中山建立“中華民國”出發，論台灣被日本殖民時期遭受的屈辱、國共內戰、對日抗戰勝利國民黨來台、二二八事件、台灣台灣民主化、大陸的快速發展，一直到“和平種子”期盼和平的民族感情訴求，“至此我也真的看到獨一無二的鄭麗文史觀，真正走出自己的鄭麗文路線”。