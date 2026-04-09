擔心開戰？賴執政後放棄“國籍”比往年多

歷年喪失“中華民國”籍人數表。（取自“內政部戶政司”） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）美媒《CNN》近日指出，部分台灣民眾已開始規劃風險分散策略，包括申請第二“國籍”、將部分資產移往海外。“內政部長”劉世芳則反駁說，近5年取得“中華民國”“國籍”的人數，約為放棄“國籍”者的3倍左右。但根據戶政司相關資料統計，賴清德2024年上任後，歸化人數比往年少，放棄“國籍”人數則比往年多近三分之一。而國際戶口的遷入、遷出在2025年也有很大變化。



劉世芳7日受訪時表示，根據統計，過去5年在台歸化為“中華民國”“國籍”者共有1萬5455人，而喪失“國籍”者為5400人，顯示整體而言，取得“中華民國”“國籍”的人數，約為放棄“國籍”者的3倍左右。



但細看“內政部”戶政司的相關資料，“國籍”歸化人數在2024年為2575人，比起往年數字減少，2023年是3336人，2022年是3589人，2021年是4079人；而放棄“國籍”者2024年為1230人，2023年是989人，2022年是892人，2021年是902人。2024是賴清德上任當年。



還有一個數字也可呼應《CNN》報導，根據戶政司的國際戶籍遷入、遷出資料顯示，2025年國外戶籍遷入台灣戶籍為3萬9152人，比起2024年的7萬2151人少了近一半；而從台灣遷出“國外”戶籍人數，2025年是6萬4249人，2024年則是2萬4538人，2025年遷出戶籍人數比起2024年增加近3倍。



2025年兩岸開戰氛圍非常濃厚，從台灣戶籍遷出“國外”增多，應該也是擔心兩岸可能發生戰爭。而劉世芳以近5年統計歸化與放棄“國籍”數字，則無法觀察到2025年、2024年賴清德上任後的數字變化。