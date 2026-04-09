郭正亮讚鄭麗文論述　過去國民黨主席沒有過

國民黨主席鄭麗文大陸行金句連發。（照：鄭麗文臉書） 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文訪陸行9日上午參訪上海洋山港時表示，“和平最有力量，只要給和平足夠時間，一切都有可能，”再度金句連發。昨天她在南京中山陵的演說也大受好評，前“立委”郭正亮就高度讚賞表示，從來沒看過國民黨主席有這樣的論述。郭同時也點出鄭麗文的演說中、巧妙對比賴清德之處。



郭正亮解析，鄭麗文提及張我軍寫的“長使英雄淚滿襟”，文中提到當時日本當局限制台灣人不可以用國父，所以改稱“弱小民族之父 ”。郭正亮指出，鄭麗文非常巧妙地在對比賴清德。賴在認同日本、在講日本的大東亞共榮圈，而鄭麗文則用孫中山之死，來對照那時台灣知識份子的心情。意思就是鄭麗文站在台灣人懷念中原這一邊，然後賴清德站在懷念日本帝國那一邊，這做了一個對照。



郭正亮9日在網路節目《亮劍台灣》中指出，以前國民黨主席，都只會去講國共在大陸的合作，就是分跟合，可是國民黨在大陸那段歷史，跟台灣事實上沒有關係。鄭麗文這次很不一樣，她是第一個國民黨主席，願意站在台灣人民的角度來看問題。



郭正亮表示，鄭麗文說1925年3月12日，孫中山先生逝世，那時候台灣是日本統治第30年，台灣是日本的殖民地，台灣人身份尷尬處境艱難，沒辦法像在大陸的國民，可以直接宣洩對中山先生去世的悲傷之情。她舉出蔣渭水寫了一篇文章，叫做“哭望天涯弔偉人”，裡面寫到“想此刻四萬萬的國民正在哀悼痛哭，西望中原，我們也禁不住淚泉怒湧。” 指出蔣渭水他是有中國情懷的。



鄭麗文強調，在日本帝國主義下，台灣被殖民，可是台灣仍然有很多人懷抱著思念中原之情。因為“中華民國”是亞洲第一個民主共和國，日本那時候是帝國，在政體上“中華民國”是比較進步的。