扁智庫邀馬政府官員談核電　嘆綠何必當初

“新台灣國策智庫”舉行“核綠共存：務實理性的政策選擇”論壇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）陳水扁創立的凱達格蘭基金會所屬《“新台灣國策智庫”》9日舉行“核綠共存：務實理性的政策選擇”論壇，罕見邀請多位馬英九政府時期的官員與學者與談，包括前環保署長沈世宏、前“青輔會主委”李永騰等，形成扁智庫邀馬政府官員談核電的景象。與會者普遍主張核綠共存為務實方向，並嘆民進黨賴清德能源政策出現轉彎，“早知如此，何必當初。”



“核綠共存：務實理性的政策選擇”論壇，由“新台灣國策智庫”經濟研究小組主辦，主持人為研究小組總召集人張人傑，引言人為現任空中大學公行系教授李永騰；與談人包括馬政府時期的環境保護署長沈世宏、清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏、中興大學日韓總合研究中心資深研究員金士懿、中興大“學國家政策與公共事務研究所”教授紀和均，以及新北市綠色能源產業聯盟理事長陳士章等。



李永騰指出，當前“核綠共存”已逐漸成為社會主流共識，甚至民進黨支持者中也有超過5成認同。台灣核安管理良好，核能技術亦持續進步，風災、地震都不會造成問題，再加上國際間對核廢料處理已有新技術發展，例如美方可協助燃料棒再利用、降低輻射風險，顯示核能並非不可行，而民進黨能源政策轉向，其實就是順應社會共識。



沈世宏則強調，核能是理性且務實的選擇，核綠共存不僅有必要性，也具備可行性，應透過制度化討論形成政策，一項好的能源政策必須同時具備專業基礎與民意支持，尤其在2050淨零碳排目標下，再生能源能否穩定供電仍具挑戰。



“過去民進黨將核能描繪得過於負面，既然這麼危險，為何不一上台就停？”沈世宏說，一路拖到2024、2025才要全面停機，政策轉折令人質疑，過去民進黨內部也曾舉行核能相關會議，蔡英文也曾出席，但後續並未採納他的相關建議。



清華大學教授李敏則說，核電具備三大優勢，包括成本低、供電穩定、不排放二氧化碳，因此台灣必須使用，他身為2018年“以核養綠”公投發起人之一，強調核能在能源結構中不可或缺。



不過，李敏強調，外界寄望的新型小型模組化反應爐（SMR），不要有幻想，SMR仍存在核廢料問題、無法保證絕對安全，且成本偏高，目前全球真正完成設計並進入建設階段的案例極少，根本沒有現貨可買，短期內無法解決台灣能源問題。



他分析，台灣再生能源發展雖有進展，但整體占比仍偏低，且受限於土地條件與地形，光靠綠能，台灣撐不住，呼籲政府應務實規劃能源組合。