管碧玲貼陸艦布署洩密?顧立雄：已去機敏化

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／台“海委會主委”管碧玲6日在臉書公布一張“海面態勢圖”，標示出大陸軍艦在台海周邊的位置，遭在野“立委”質疑洩密。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，“海委會”已經說明這是去機敏化的示意圖，並沒有確切船艦的位置、方位、經緯度以及時間，“國防部”在面對大陸針對性軍演時也有類似做法。



“海委會主委”管碧玲在臉書貼出圖文，公布大陸軍艦艇在台灣周圍的滯留船位，藉此抨擊中國國民黨主席鄭麗文率團赴陸是“籠中的馴兔”。



“立法院”“外交及國防委員會”今日舉行《“國防”特別條例》草案黨團協商，顧立雄會前接受媒體聯訪時，針對外界質疑海面態勢圖可能涉及洩密一事作出說明。



媒體報導，顧立雄表示，他已檢視管碧玲所公布的圖資，“海委會”昨日也已發布新聞稿說明，該圖為示意圖，並未標示確切的船艦位置，包括方位、經緯度及時間等關鍵資訊皆未揭露。



顧立雄指出，該圖是經過去機敏化處理後，再套疊於公開地圖上呈現，因此屬於示意性質。顧立雄也提到，“國防部”過去在發布相關軍演資訊時，同樣會以示意圖方式呈現，以避免涉及機敏內容。



顧立雄強調，“國防部”未來仍將就海上安全與“國土”防衛等相關議題，持續與“海委會”保持密切合作。