被綠刺激到　詹江村與鄭麗文合體掛看板

國民黨桃園市議員詹江村表示，已正式發包與鄭麗文合體看板。（照：詹江村臉書） 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開“2026和平之旅”，行程進入第3天。面對綠營諷刺此行為“躺平投降之旅”，親綠名嘴更指國民黨市議員參選人無人敢掛出與鄭麗文合照，國民黨桃園市議員詹江村今天霸氣反擊，宣布已正式發包與鄭麗文合體看板，過幾天就會在街頭亮相。



鄭麗文7日率團展開訪陸行程，8日至南京中山陵謁陵與9日上午參訪上海洋山港時所發表的兩段談話，都受到矚目。



詹江村今天在臉書發文表示，原先沒有掛看板的打算，但看到綠媒政論節目的評論，“被刺激到了”。他指出，前2天，綠名嘴高談闊論聲稱目前的國民黨市議員參選人“沒人敢用鄭麗文相片”、“沒人敢寫國民黨”，甚至“沒人敢用黨徽”，這種說法顯然與事實不符。



“我決定用行動告訴綠媒評論員，不是這樣的！”詹江村宣布自己與鄭麗文合體的看板已發包製作，更貼出看板設計圖。他喊話要大家仔細看看設計圖中“隱藏了多少元素”，除了與鄭麗文的醒目合照外，更刻意強化了政黨識別。



網友紛紛留言表示肯定：“賞心悅目，加油！”、“好樣的，村長加油，旗開得勝”、“這張有帥”。還有網友留言酸綠：“民進黨大多才不敢用黨徽、賴清德照片，連綠色都不敢用，整天模糊戰，用粉紅色”。甚至有網友熱情留言，表示願意免費提供自家頂樓讓詹江村掛看板支持。