扁智庫辦座談　陳士章：賴核電轉彎為選票？

新北市綠色能源產業聯盟理事長陳士章。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）針對賴清德非核家園政策髮夾彎，新北市綠色能源產業聯盟理事長的陳士章9日質疑，他懷疑核能、核廢料處理與社會成本問題尚未解決，看不清楚“賴政府”此刻對核能政策轉向，究竟是不是為了拉攏中間選民而做的選舉考量？



陳水扁創立的凱達格蘭基金會所屬《“新台灣國策智庫”》，9日舉行“核綠共存：務實理性的政策選擇”論壇。主持人為“新台灣國策智庫”研究小組總召集人張人傑，引言人為現任空中大學公行系教授李永騰；與談人包括前“行政院”環境保護署長沈世宏、清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏、中興大學日韓總合研究中心資深研究員金士懿、中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授紀和均，以及新北市綠色能源產業聯盟理事長陳士章等。



陳士章過去曾任台聯任務型“國大代表”，也曾任前時代力量籍“立委”高潞‧以用‧巴魕剌辦公室主任，2017年出任台北市“原民會主委”，成為時任台北市長柯文哲團隊成員之一，具原住民身分，長期關注蘭嶼核廢料、地方能源正義與結構性能源問題。而這場智庫論壇，多數與會者偏向“核綠共存”，不過陳士章仍存有質疑。



陳士章表示，今天這場活動本身很有意義，因是跨越藍綠來談能源議題，看得出陳水扁創立的這個智庫不分藍綠，沈世宏也可來大鳴大放，馬英九、陳水扁的人也可以坐下來談。但他自己代表的是新北綠盟，不打算在現場處理太尖銳的政治表態，畢竟這裡是陳水扁的智庫。



“我還是站在懷疑核能的立場！”陳士章說，因核能從舊典範走向新典範，並不是一句“核綠共存”就能解決，而是一個很長的說服過程，現在大家討論核能，往往只講供電、講產業、講AI，但真正沉重的問題是核廢料、運輸風險、地方承擔與社會成本，這些不能假裝不存在。



陳士章特別提到，自己因具原住民背景，也長期關注蘭嶼與能源正義議題，因此對核廢料問題尤其敏感，自己擁有一半原住民身分，也曾思考蘭嶼、柴油發電廠、綠能閉鎖型公司等問題，但講到最後，還是回到一個最現實的問題“核廢料到底要怎麼處理？”如果蘭嶼達悟族人都難以接受，社會又如何說服大家支持核能？

