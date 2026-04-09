名嘴罵“破格”不起訴　徐巧芯火大開轟檢察官

檢察官給許維智不起訴處分，徐巧芯嘲諷，“我也可以說本案是‘破格檢察官’，對嗎”？（徐巧芯臉書） 中評社台北4月9日電／2025年7月間大罷免熱議，名嘴許維智在節目上用閩南語嘲諷中國國民黨立委徐巧芯，稱“男人若娶到這種女人，這叫‘破格’(閩南語，意指命格有缺陷、掃把星)”。徐巧芯得知後，憤而提告誹謗。台北地檢9日偵結，認定許維智當時是針對公義的政治議題進行綜合性評論，難認定有損及徐的社會及人格名譽，予以不起訴處分。對此，徐巧芯痛批不起訴的理由可笑，她反嗆：“我也可以說本案是‘破格檢察官’，對嗎”？



去年7月26日晚間，許維智透過Youtube節目“三立inews”以閩南語批評徐巧芯：“這種女人，如果咱們男人娶到這種女人，這就叫‘破格’”等語。徐認為人格受損，且影響其婚姻家庭，控告許維智涉嫌公然侮辱與加重誹謗。



但檢方調查時，許維智卻辯稱“破格”是華語，為“破格晉升”、“破格錄取”之正面意思。他知道閩南語“破格”有不檢點的負面意思，所以他以華語反諷。



徐巧芯9日在臉書發文指出，許維智以閩南語罵她“這款查某人，嘿哪咱查埔人娶到這款欸，那叫破格啦”，還主動告訴大家把它翻成閩南語很難聽的。原影片讓大家自己評評理，檢察官的說法有多可笑。同樣的話罵了民進黨的人一定被起訴，罵國民黨的人，檢察官卻極盡所能幫他們找藉口。



徐巧芯認為，講公共事務就講公共事務，什麼“男人娶到這種女人”，這哪是公眾評論？明明就是羞辱女性。這是什麼男性沙文主義的說法，有夠噁心，“你要娶別人，別人不一定要嫁給你，好嗎”！無論檢察官起訴與否，這類說法都噁心又過時。



徐巧芯嘲諷，“喔！對了，我也可以說本案是“破格檢察官”，對嗎”？只要不用閩南語唸，都可以，對嗎？