綠議員送躺平椅　蔣萬安全程低頭未回應

民進黨台北市議員簡舒培送露營椅給台北市長蔣萬安，由蔣萬安幕僚收下。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日赴台北市議會進行施政報告，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，蔣萬安在台北市人口外流議題上閃躲，一如在中國國民黨主席鄭麗文訪陸議題的表現，是否要躺平才不會被大陸盯上，簡舒培結束發言後拿著露營椅貼著“蔣萬安躺平專用席”字樣，走上前送給蔣萬安，要他好好躺平，蔣萬安全程低頭並未回應簡舒培。



簡舒培說，北市府研考會去年做了個民調，稱市民對市府施政滿意度達6成9，但北市人口外移嚴重，人民“用腳投票”，蔣市府能創下歷任市長最高滿意度，蔣萬安都沒有覺得怪怪的嗎？



簡舒培批評，台北市人越來越少，老鼠越來越多，市府卻用美化的數字避重就輕，不管人口外流或是公務員脫北潮都是要面對的重要問題。



簡舒培指出，蔣萬安的閃躲不只表現在面對台北市人口流失，更表現在鄭麗文訪陸一事上。她表示，蔣萬安從4月4日到4月7日，都沒有公開行程，不敢出面回應。難道是因為想要躺平，才不會被盯上。



簡舒培結束發言後，拿著露營椅走上前。椅背上貼著“蔣萬安躺平專用席”，露營椅由蔣萬安幕僚收下，蔣萬安全程未抬頭與簡舒培交流，專心閱讀桌上資料。