藍議員提醒一人對上民進黨　蔣萬安微笑點頭

台北市長蔣萬安接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）日前傳出民進黨可能提名民進黨不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，中國國民黨籍台北市議員林杏兒9日在市議會質詢同黨籍台北市長蔣萬安時提問，民進黨台北市議員好像蠻鼓勵沈出戰，如果對上沈會緊張嗎？蔣萬安簡短回應，今天是施政報告，一再強調我們專注在市政上面。



林杏兒說，蔣萬安是一個人對上整個民進黨，此時，蔣臉上的微笑消失變得嚴肅，聽到林杏兒叮囑要小心後，蔣似乎在回應林的關心，嘴角露出微笑並輕輕點頭。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日下午赴台北市議會進行施政報告並接受備質詢。輪到國民黨台北市議員林杏兒質詢時，問起若民進黨由沈伯洋代表投入台北市長選戰，蔣萬安是否會緊張。



林杏兒問到，民進黨台北市長參選人胎死腹中，但民進黨台北市議員好像蠻鼓勵沈伯洋出戰，如果對上沈伯洋會緊張嗎？蔣萬安簡短回應，今天是施政報告，一再強調我們專注在市政上面。



林杏兒提醒，雖然民進黨持續難產，但未來仍不能大意，因為蔣萬安是一個人面對一整個民進黨。林杏兒叮囑蔣萬安要小心後，蔣萬安一改嚴肅表情嘴角上揚連連點頭。



林杏兒指出，要端出台北市4年來的政績，來說服台北市民，尤其現在有將近七成的市民滿意度，相信市民來當你的後盾。