停權或開除李貞秀　陳宥丞：不應有破窗效應

民眾黨中評會副主委、台北市議員陳宥丞接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀近日因網路直播失言引起黨內支持者反彈，遭檢舉並移送中評會評議。台灣民眾黨籍台北市議員、民眾黨中評會副主委陳宥丞9日在台北市議會受訪表示，黨內不管停權或開除兩種聲音都有，個人意見容他保留到中評會開會，才能跟大家一起做回應。但他也表態，他個人主觀意見已經越來越明確了。



陳宥丞表示，柯主席是站在一個高度的立場，希望大家有所進退。知道黨員的意見，要如實的反映。可是身為中評委我們應該要有這樣的勇氣，去回應所有黨員的意見，而不應該讓這個黨繼續有破窗效應發生。



陳宥丞9日下午在台北市議會市長施政報告前進行程序發言，發言完畢後在市議會一樓接受媒體聯訪。記者提問有關李貞秀失言風波被移送中評會。



台灣民眾黨創黨主席柯文哲9日上午在黃國昌競總召開“競選形象影片公布暨0411新北誓師大會”記者會，會後表示李貞秀去留問題，“大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概就是這樣。”



記者提問民眾黨內是否對停權或開除有共識，陳宥丞回應，黨內兩種聲音不管停權或是開除都有，個人意見容他保留到中評會開會，才能跟大家一起做回應。他還是要說他的主觀意見已經越來越明確了。



陳宥丞指出，2026是民眾黨的危急存亡之秋，李貞秀在“立院”的表現也好，或是上次對中評會的回應也罷，很明顯沒有符合黨員的期待，這些本來都是黨內要去解決。我們本來就有職責、義務去維護這個黨，去回應我們的黨員，下禮拜一定會給所有人一個明確的交代，柯文哲今天的話，他想也是一個緩兵之計，他相信下禮拜中評會會給大家一個明確的說明跟交代。