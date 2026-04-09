白營送黑熊布條　蔣萬安看到捲髮插圖笑出來

國民黨籍台北市長蔣萬安9日赴台北市議會進行施政報告。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日赴台北市議會進行施政報告。台灣民眾黨台北市議員陳宥成表示，目前蔣的對手有可能是民進黨“立委”沈伯洋。然而蔣市府團隊似乎有驕兵必敗、輕敵自斃的前奏，提醒蔣萬安的競爭對手可能是黑熊。陳起身上前致贈蔣萬安繪有捲頭髮黑熊的“2026市長盃起跑線”布條，蔣萬安近距離看到捲頭髮黑熊插圖笑了出來。



台北市長蔣萬安9日下午赴台北市議會進行施政報告並接受備質詢。在報告前藍綠白各有議員提出“權宜問題”發言，其中民眾黨台北市議員陳宥丞、林珍羽、黃瀞瑩、張志豪，送上一張“2026市長盃起跑線”，起跑線上有蔣萬安與黑熊的Q版圖案，提醒蔣萬安驕兵必敗、票尚未入軌，送上“卯足全力、拚出成績”8個字。



布條上有蔣萬安與畫有捲頭髮黑熊的Q版頭像，盼望蔣萬安聚焦土方之亂、公共安全、居住正義、無菸城市等民生議題。



陳宥丞表示，提醒市府團隊不要覺得這是場穩贏的比賽，市府有些局處已經開始有些自負傲慢，讓市民很不安。出於在野黨的好意，也希望市民朋友更好。陳特別送上布條並和民眾黨議員一同與蔣萬安合影。



合影後由市府幕僚收下，蔣萬安和國民黨台北市議會議長戴錫欽在看到黑熊頭上畫了捲髮都露出微笑，賴錫欽更是不小心噗哧一聲，在麥克風關閉前笑了出來。



陳宥丞指出，現在蔣萬安的競爭對手可能是黑熊，但重點不在選舉，現在蔣市府團隊有一種驕兵必敗、輕敵自斃的前奏，許多政策現在螺絲好像掉了。所以民眾黨好意提醒，民眾真正在意的不是一夜性的煙火，也不是政策拋出後毫無配套，起跑線開跑後，會遇到許多中產階級、民生百姓的議題。