劉燈鐘：習鄭會早於習特會　美國失算

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月13日電（記者 方敬為）針對5月可能舉辦的中美峰會，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，美國總統特朗普宣布5月中旬訪華並舉辦中美峰會，原先盤算是透過對委內瑞拉及伊朗的軍事行動對中國威懾，並累積談判籌碼，未料事與願違，中方把握時機，先一步開展國共交流，向華府示範兩岸之間本身具備有效的溝通管道，也讓中美博弈格局呈現出中方掌握較多談判籌碼的態勢。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



針對國共領導人會晤早於中美峰會，劉燈鐘認為，這背後凸顯了特朗普在地緣戰略上的失算。



劉燈鐘指出，特朗普原先的盤算是，透過陸續對委內瑞拉進行快速的軍事打擊與斬首行動，以及介入伊朗局勢，藉此全面掌握能源等關鍵資源，藉此對中方產生戰略威懾效果，並為即將到來的中美談判累積豐厚的籌碼。未料，伊朗戰事迅速失控並演變成泥淖，導致美國陷入“短多長空”的窘境。



他說，與此同時，中國大陸精準把握時機，主動開展國共交流，向國際社會與華府明確示範兩岸之間本身具備有效的溝通管道。此舉不僅限縮美國介入兩岸事務的空間，更替中方製造較多對美談判籌碼的利基。



劉燈鐘認為，特朗普即使因為戰事延宕也要順延訪華行程，主因在於美國的霸權正在逐漸式微，特朗普重返白宮後，極力渴望重塑“美國再次偉大”的歷史定位，為了在今年底的期中選舉繳出亮眼成績，特朗普政府的國安與外交智囊團試圖透過激進的手段奪回國際主導權。然而，現實數據卻與其願景背道而馳。