關注：鄭麗文巧妙推進兩岸路線消弭內部雜音

中國國民黨主席鄭麗文9日在參觀洋山港時發表談話。（中評社 海涵攝） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸展開國共交流，過去對兩岸議題保持距離的台中市長盧秀燕8日罕見表態“支持”。鄭此行訴求兩岸和平，搶佔主流民意，加上國共領袖有望會面，並先於中美峰會，創造聲量利基，且隨後又要訪美，鄭麗文巧妙的推進兩岸路線，並兼顧對美關係，消弭內部雜音，從黨內親美派的態度轉變，可見端倪，鄭麗文的領導地位逐漸穩固。



鄭麗文自接掌藍營黨魁以來，便力主重返國民黨傳統的兩岸關係橋樑角色，重拾“九二共識，反對台獨”的核心主張，在民進黨多年執政，污名化兩岸交流操作之下，鄭的戰略調整難免在黨內引發些許震盪。部分深怕流失年輕選票與中間選民的親美派勢力，對此路線表達高度疑慮與抗拒。



然而，隨著此行國共對話基礎的重新建立，以及國共領導人會晤的敲定，黨內的質疑聲浪產生變化，根據近期多份民間智庫與媒體的民調數據顯示，高達六成以上的台灣民眾期盼兩岸能恢復對話以降低衝突風險，鄭麗文的“和平訴求”精準對接了主流民意。更具歷史與政治指標的是，鄭麗文有望與中共中央總書記習近平面對面會談，這將使其成為近年來台灣政壇取得此突破的第一人。



在國際地緣政治的布局上，鄭麗文也搶佔先機，此次國共領導人會晤，先於5月份中美峰會之前，大幅拉抬了國民黨在區域安全議題上的話語權，更讓鄭麗文的政治聲望水漲船高。



觀察藍營此次出訪的成員名單，除了有提出“九二共識”的“國安會”前秘書長蘇起，還包括深諳華府政治運作的前駐美代表袁健生隨行，該安排向外界釋放了明確的訊號，也就是鄭麗文在推進兩岸關係破冰的同時，也兼顧對美關係。



鄭麗文更公開宣示，結束大陸行程後將著手安排赴美訪問，若順利成行，她將展現出當前藍綠主要政治明星中極為罕見的“中美平衡”操盤能力。相較之下，掌握行政資源的賴清德，就職迄今受限於中美台三邊的微妙角力，遲遲未能實質過境美國本土。鄭麗文在兩岸與國際空間上的突圍，將為其累積可觀的政治資本，對穩定黨內領導地位產生立竿見影的效果。

