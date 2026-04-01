藍魚池鄉長參選人盼國共交流帶旺日月潭觀光

國民黨籍魚池鄉民代會表副主席、魚池鄉長參選人王若嵐。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月10日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文7日赴中國大陸訪問，展開為6天的國共交流。國民黨籍魚池鄉民代會表副主席、魚池鄉長參選人王若嵐接受中評社訪問表示，坐落在魚池鄉的日月潭景區，過去就是大陸遊客熱門的旅遊目的地，隨著兩岸關係下滑，地方觀光旅遊也受到影響，期盼能藉由國共交流的契機，為冰封已久的兩岸觀光注入活水，進而帶動地方經濟。



王若嵐表示，日月潭作為台灣最具指標性的風景區，更是魚池鄉的驕傲，日月潭過去在兩岸旅遊開放之初，就是大陸遊客來台的必訪首選。在陸客來台的鼎盛時期，日月潭周邊的遊艇業、旅宿業、餐飲業及交通客運等上下游產業鏈，皆深刻受惠於龐大的觀光紅利。



她說，然而，隨著近年來兩岸情勢變化導致陸客銳減，地方觀光產業遭受了巨大的衝擊，儘管日月潭周邊區域仍努力維持著一定的“國旅”基本盤，但相比過去陸客絡繹不絕、百業興旺的盛況，業者們強烈感受到市場規模的萎縮與經營的艱辛。因此，站在促進地方經濟與延續產業命脈的角度，基層都期盼兩岸旅遊能夠盡早恢復常態化。



王若嵐點出，近期台灣民眾高度風靡海外旅遊，導致境內觀光市場的熱度顯著下滑，這對日月潭等高度依賴遊客人數的景點而言，無疑是另一記重擊。在此背景下，觀光旅遊作為相對中性且能創造雙贏的產業，理應成為兩岸融冰的先行指標，開放並吸引陸客重新來台，不僅能直接活絡日月潭的低迷商機，對南投縣乃至於全台灣的整體觀光產業鏈，都有正面效益。



王若嵐期待，本次國共交流能帶來兩岸觀光紅利，也呼籲台灣官方主管機關從善如流，重新審視並彈性調整現行的兩岸旅遊政策，替觀光旅遊業者著想。

