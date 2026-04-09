沈政男：鄭麗文讓兩岸論述換了一種語言

國民黨主席鄭麗文8日率領國民黨大陸訪問團至南京中山陵並發表談話。（中評社 資料照) 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪陸，8日到南京中山陵謁陵並致詞，除提到“民國115年”，更強調國民黨有責任為兩岸種下“和平的種子”、結束敵對狀態。精神科醫師沈政男8日在網路直播表示，鄭麗文的兩岸論述全面周延且具歷史縱深，其表現比民進黨政治人物“更像台灣領導人”。



沈政男指出，鄭麗文此行第二天於中山陵向孫中山致敬並發表談話，整體講稿從晚清以降歷史脈絡出發，串聯帝國主義、日本侵略與國共內戰，進一步說明兩岸分裂的歷史背景。他認為，相關論述跳脫近二十年台灣社會主流觀點，呈現不同於以往的兩岸史觀。



沈政男提到，鄭麗文在致詞中主動提及二二八事件與白色恐怖，並將其置於國共內戰架構下解讀，此舉“不容易”，顯示鄭麗文嘗試以更全面角度重新詮釋歷史，建立連貫的兩岸敘事。



針對九二共識爭議，沈政男批評，蔡英文政府自2019年起將九二共識與一國兩制劃上等號，導致社會觀感轉變。他認為，相關說法並非原始意涵，並質疑部分民調設計帶有引導性，影響結果。



對於當前兩岸政策，沈政男指出，賴清德政府強調“對等尊嚴”作為交流前提，但未見具體推進作為，導致兩岸關係持續僵持；相較之下，鄭麗文主動訪陸，已踏出交流第一步。



此外，沈政男也質疑政府以軍購作為主要安全策略，認為民調顯示多數民眾傾向透過恢復談判與交流降低衝突風險，而非單純依賴軍事手段。



沈政男最後表示，鄭麗文在致詞中以“種下和平種子”作為隱喻，呼籲兩岸朝和平發展，論述方式自然且具象徵性，有助於重新建構國民黨在兩岸議題上的論述基礎。