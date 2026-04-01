日月潭石藝師蔣錦堂創作祝福國共交流

石頭彩繪藝師蔣錦堂（前）與“醋王極品”有限公司總經理李錦銘。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月10日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文7日赴中國大陸訪問，展開為6天的國共交流，並有望進行國共領導人會晤，在日月潭景區從事石頭彩繪的藝術家蔣錦堂為此特別創作紀念藝品，祝福交流成功，原先並希望透過企業家李錦銘轉交國民黨中央黨部，作為此次交流致贈中共中央領導人的紀念品，但國共雙方已溝通不安排贈禮環節，因此該藝品只能先置放黨部，待合宜時機送出。



蔣錦堂為日月潭風景區管理處認證的街頭藝人，從2007年起就在水社碼頭展售石頭彩繪藝品，精選紋理漂亮、質地細緻或奇形異狀的石塊，以書法在其上題字、彩繪、點綴，成為日月潭當地獨有的紀念品，過去陸客來台必到日月潭一遊，蔣錦堂創作的雅石也相當受到陸客歡迎。



蔣錦堂聽聞鄭麗文4月7日至12日率團赴大陸訪問，並將睽違十年再次舉辦國共領導人會晤，他向中評社表示，相當樂見兩岸終於有進一步破冰的契機，因此特別挑選一塊色彩斑斕的石塊，並期盼能作為此次國共交流的紀念品，石上並以中國國民黨中央黨部的名義致贈。



蔣錦堂透過“醋王極品”有限公司總經理李錦銘，將彩繪石頭轉交國民黨中央黨部。李錦銘表示，他與蔣錦堂得知鄭麗文主席將赴大陸訪問，都認為應該可以盡點心意，代表台灣基層民眾對兩岸和平的寄望，所以他特別將彩繪石頭作品送到國民黨中央，並由副主席季麟連代表接收。



李錦銘說，不過很可惜，國共雙方已溝通不安排贈禮環節，只好暫緩，不過這也代表台灣民眾相當認同兩岸要多交流，台海要和平，不要戰爭！



李錦銘也提到，除了該石頭彩繪藝品，還有一件由民間團體“兩岸和平文化工作團隊”製作的“九天合運瓶”，瓶身以99.625%的福建高磷土，以及0.375%的苗栗土混合，象徵兩岸土地面積為比例（大陸957萬平方公里、台灣3.6萬平方公里），並汲取日月潭水製作窯燒，塗以“中華紅”，寓意“兩岸合瓶，血濃於水”，該瓶也送交國民黨中央黨部，未來也期盼能作為國共再次交流的紀念品。