韓國瑜車掃助陣許原榮　笑稱大姑娘進洞房

韓國瑜幫台北市松信區擬市議員參選人許原榮拜票。（照：許原榮臉書） 中評社台北4月9日電／中國國民黨台北松山、信義區市議員黨內初選民調訂於19日至21日，選區新人積極邀“母雞站台”。松信擬參選人許原榮9日邀“立法院長”韓國瑜車隊掃街拜票衝刺，韓笑稱許出來選舉為“大姑娘進洞房”第一次有點害羞，請大家多幫忙。許原榮則說，新人加權雖然比較吃虧，但仍義無反顧衝刺爭取市民認同。



許原榮曾任“立法院長”韓國瑜辦公室主任，過去也在前藍委費鴻泰團隊。目前投入2026年國民黨台北市第三選區（松山、信義）市議員初選。



松信黨內初選民調倒數10天，面對松信激烈選情，許原榮直言已經準備了20年，日常生活和工作都在松信，地方服務跟經營也未曾中斷。至於是否會替選戰另做規畫，他指出選舉行程密度有更多，但和平常生活並未不同。



許原榮的臉書發文表示，我們最熟悉、最熱血的“辣個男人”韓國瑜院長，即將現身信義區街頭，親自為原榮站台加油打氣了！



許原榮指出，從費鴻泰委員到韓院長辦公室，原榮多年磨一劍的實務功力，獲得了院長最強力的認證。這一次，韓院長不僅是推薦，更是要親自上車，與原榮並肩，感受大家最真實的溫度！



許原榮呼籲民眾一起點燃松信的熱情！強調會圓融處理問題，專業達成目標。



為鼓勵青年參政，國民黨35歲以下登記擬參選人，民調結果得加權70%；36至40歲加權50%；35歲以下新人參選，民意調查結果得加權30%，總加權可達100%。