李正圻：美忌憚兩岸統一　中國人將變最強

台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸。對此，台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻向中評社表示，台商長期在大陸打拼，看到民進黨把持台灣多年，都有一種無奈與無力感，因為不安全。台商也深知，若兩岸統一合作，中國人就會變世界最強大的民族，美國最忌憚這件事。



李正圻，屏東人。曾在大陸經商20多年、生產汽車零件，現已退休。現擔任台灣孫文南院執行長、金馬台澎兩岸交流協會執行會長。



鄭麗文9日到上海浦東東郊賓館與中國大陸台企聯餐敘，現場有近300名台商與會。鄭麗文表示，國民黨立足台灣，台商台胞來自台灣，都希望能夠讓台灣越來越興旺，而這個前提就是需要兩岸和平，因為唯有和平才能興台。她也提到“國民黨重返執政就能讓台商結束委屈”。



針對鄭麗文訪陸，李正圻表示，鄭麗文這次排除了萬難，以支持九二共識及反對“台獨”的立埸踏上了大陸，這個消息是振奮海峽兩岸所有的中國人，尤其是常年在大陸打拼的台商朋友們。



李正圻表示，台商遠離了台灣老家，去到大陸打拼，這個過程肯定是艱難萬分，幸好在大陸強政策支持下，許多的優惠、讓利，令絕大部分的台商都能夠在大陸有很好的發展。



李正圻表示，但如今介於兩岸政治因素，尤其是民進黨被操持多年的台灣，台商們總有一種感覺，那就是“不安全感”，對台灣當局的無奈與無力感，總是那麼的希望兩岸能朝著和平穩定的路線去發展。



李正圻表示，要知道，台海兩岸只要是合作和平，那整個中國必定是世界最為強大。不需要再看其他外國人的臉色。兩岸政策朝著和平統一的步伐，穩健的邁步，才是對兩岸同胞人民最大的福祉。

