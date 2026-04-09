想念川伯？蔣萬安：他曬黑了、適應得很好

國民黨台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月9日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市長參選人李四川近日頻頻走訪新北基層拜會里長，台北市長蔣萬安9日在台北市議會答詢時表示，看起來很多議員都懷念川伯。“我看他調適的蠻好，勤走基層曬黑了不少。”



台北市長蔣萬安9日下午赴台北市議會進行施政報告並接受備質詢。國民黨籍議員秦慧珠質詢時，問蔣萬安是否懷念3月10日辭職的前台北市副市長李四川。



秦慧珠問，李四川這段時間選舉過程常被抹黑，會不會替他心疼。蔣萬安回應，我覺得他應對的都還好，因為選舉就是會面對這樣的狀況。我看他調適的蠻好，而且他也很勤走基層曬黑了不少。



北市都更進度慢，主因之一是第三種住宅區基準容積率只有225%，相比新北板橋、新店等高達300%算偏低。前副市長李四川去年總質詢霸氣承諾將研議提高到300%。北市都發局表示，本月正招標委託案研議，預計一年完成。不過有議員發現，因研議調高基準容積許多準備談都更的案子都停擺了。



秦慧珠笑問，方才蔣萬安回應中國國民黨籍台北市議員汪志冰時，脫口而出懷念川伯是否有這一回事。蔣萬安回應，對，看起來很多議員都懷念川伯。特別在川伯離開前，提出我們來研議住三的基準容積是否能放寬，因此有個委辦計劃會來評估。



李四川近日被指在新北市所提政見，為何擔任台北市副市長時不提，雙北是否會有政策連線？



蔣萬安回應，一定會有，台北、新北有非常密切的生活連結。很多政策一定必須要一起討論合作，而且很多政策也是李四川當時所提出來的，比如說營養午餐免費也是李的建議，還有捷運的銜接、校校有公托...等等，都把他過去的經驗建議給台北市府。

