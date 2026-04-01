李正圻：盼“習鄭會”替台灣民眾帶來曙光

台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，行程走了三天，“習鄭會”也可望登場。對此，台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻向中評社表示，台灣社會內部對“習鄭會”討論很多，連藍營內部也有路線分歧，但他認為，在中國崛起之下，任何負面的聲音都敵不過正面聲音，國共只要一交流，就會天下太平，盼“習鄭會”替台灣民眾帶來曙光。



李正圻，屏東人。曾在大陸經商20多年、生產汽車零件，現已退休。現擔任台灣孫文南院執行長、金馬台澎兩岸交流協會執行會長。



李正圻表示，“習鄭會”在台灣社會的看法高度分歧，呈現“和平契機”、“主權疑慮”與“政治精算”三種主要聲音。並分成期待派，希望緩解兩岸緊張與務實交流；批判派，關心主權矮化與政治統戰疑慮；中間觀望派，聚焦政治紅利的精算。



有關期待派，李正圻表示，在兩岸軍事對峙升溫的背景下，鄭麗文與習近平會面有助於建立溝通管道，避免誤判導致衝突、降低戰爭風險。觀光業、農漁業等高度依賴兩岸經貿的族群，期待透過此次會面重啟觀光旅遊與農產品輸往大陸的正常化。



有關批判派，李正圻表示，不過也引起親美路線的衝突，出現質疑聲浪認為在美中競爭加劇下，國民黨此舉可能向美方傳遞錯誤信號，損及台美互信與安全保障。部分輿論批評鄭麗文個人意志過強，未必代表主流民意對兩岸未來的共識。



有關中間觀望派，李正圻表示，政治分析多在觀察“鄭習會”對台灣島內政黨競爭的影響，究竟是國民黨累積2028大選資本的“甘霖”，還是會因路線爭議變成政治上的“大澇”，仍待觀察會後的實質協議，也是藍白合的變數。

